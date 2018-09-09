Объяснен казус при голосовании Путина

Памфилова объяснила, почему КОИБ принял бюллетень Путина не с первого раза

Ранее Путин проголосовал за одного из кандидатов на пост мэра Москвы, отметив, что сделать выбор было нетрудно. Когда президент подошел к электронной урне для голосования, она дважды не приняла его бюллетень, операция увенчалась успехом лишь с третьей попытки.