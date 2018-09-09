Объяснен казус при голосовании Путина

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Памфилова объяснила, почему КОИБ принял бюллетень Путина не с первого раза 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не принял с первого раза у президента РФ Владимира Путина бюллетень, так он вносил его не той стороной, заявил глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
>> Путин отдал голос на выборах мэра Москвы
Ранее Путин проголосовал за одного из кандидатов на пост мэра Москвы, отметив, что сделать выбор было нетрудно. Когда президент подошел к электронной урне для голосования, она дважды не приняла его бюллетень, операция увенчалась успехом лишь с третьей попытки.
"Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой. А у нас КОИБы тоже заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования, надо его вводить обязательно стороной, где заполнено, где поставлено галочка, вниз, чтобы никто не видел", — сказала Памфилова.
В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Кандидатами на выборах мэра Москвы являются действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
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