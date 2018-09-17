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Зимин о поражении в первом туре выборов: ледяной душ
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Глава Хакасии называет ледяным душем поражение в первом туре выборов 

РИА Новости + ещё 112 1 час назад
Фото: Пресс-служба правительства Республики Хакасия
Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин назвал поражение в первом туре губернаторских выборов 9 сентября "ледяным душем для власти", но заявил, что уходить в отставку не собирается.
Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Кандидат от "Единой России" Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать минимум 50% + 1 голос. Второй тур голосования назначен на 23 сентября.
"Я легко воспринял результаты первого тура — это ледяной душ для власти. Я не буду искать сегодня внешние причины, это неправильно, я ответственен за республику: и за благосостояние, и за безопасность, и принимаю все эти вызовы лично на себя", — заявил Зимин на пресс-конференции в понедельник.
При этом глава Хакасии исключил вариант ухода в отставку.
"Не уйду, как бы вы мягко ни поставили вопрос. Не уйду, поверьте. Я очень хочу довести до логического конца все, что мы наметили. И сегодня республика, она стоит не на стагнации… Тогда я буду не политиком, если я скажу: "Да, я сдаюсь". Кому сдаться-то? Покажите", — сказал губернатор, отвечая на вопрос одного из журналистов, не думал ли он об отставке после результатов выборов 9 сентября.
Он возглавляет Хакасию с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.
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