Пашинян заявил о полном доверии между ним и Путиным 

ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что между ним и президентом России Владимиром Путиным сложилось полное доверие. Об этом он заявил в воскресенье в ходе выступления в городе Иджеван (Тавушская область Армении), сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Я поздно вечером вернулся из Москвы. С президентом России Владимиром Путиным мы обсудили важные вопросы. Хочу сообщить, что между мной и президентом России сложилось полное взаимодоверие", — сказал председатель армянского правительства.
По словам главы кабмина, «это взаимодоверие способствует прямым российским инвестициям в Армению».
Ранее Пашинян отметил, что между Арменией и Россией нет никаких проблем и что отношения между двумя странами находятся на «блестящем» уровне.
Пашинян 8 сентября был с рабочим визитом в Москве, где встретился с Путиным.