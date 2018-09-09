Пашинян заявил о полном доверии между ним и Путиным

"Я поздно вечером вернулся из Москвы. С президентом России Владимиром Путиным мы обсудили важные вопросы. Хочу сообщить, что между мной и президентом России сложилось полное взаимодоверие", — сказал председатель армянского правительства.

По словам главы кабмина, «это взаимодоверие способствует прямым российским инвестициям в Армению».

Ранее Пашинян отметил, что между Арменией и Россией нет никаких проблем и что отношения между двумя странами находятся на «блестящем» уровне.

Пашинян 8 сентября был с рабочим визитом в Москве, где встретился с Путиным.