Киев поставил условие подачи воды в Крым 

Украина назвала условие, при котором будет возобновлена поставка воды в Крым. По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, это произойдет, если буден признана «оккупация» полуострова со стороны России, сообщает телеканал «Эспресо TV». Он также отметил, что Россия не обращалась к Украине по вопросу восстановления водоснабжения.
«Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — сказал Грымчак.
По его словам, после этого можно будет обсуждать, сколько России будет стоить эта вода.
Ранее Грымчак заявил, что в Крыму из-за нехватки пресной воды отмечается ухудшение состояния зеленого покрова на его степной части, происходит минерализация плодородных слоев. Он считает, что полуостров возвращается к состоянию 50-х годов прошлого века.
После того как Крым вошел в состав России, Украина прекратила подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. По нему сюда поступала вода из реки Днепр.
Сейчас Украина достраивает дамбу на Северо-Крымском канале, которую планируется сдать к осени 2018 года, это даст техническую возможность подавать воду на полуостров.