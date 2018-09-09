Ещё
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев поставил условие подачи воды в Крым 

Рамблер + ещё 12 2 часа назад
Украина назвала условие, при котором будет возобновлена поставка воды в Крым. По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, это произойдет, если буден признана «оккупация» полуострова со стороны России, сообщает телеканал «Эспресо TV». Он также отметил, что Россия не обращалась к Украине по вопросу восстановления водоснабжения.
«Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — сказал Грымчак.
По его словам, после этого можно будет обсуждать, сколько России будет стоить эта вода.
Ранее Грымчак заявил, что в Крыму из-за нехватки пресной воды отмечается ухудшение состояния зеленого покрова на его степной части, происходит минерализация плодородных слоев. Он считает, что полуостров возвращается к состоянию 50-х годов прошлого века.
После того как Крым вошел в состав России, Украина прекратила подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. По нему сюда поступала вода из реки Днепр.
Сейчас Украина достраивает дамбу на Северо-Крымском канале, которую планируется сдать к осени 2018 года, это даст техническую возможность подавать воду на полуостров.
Комментарии806
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР упраздняют министерство обороны58
Таран машины Додона попал на видео22
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида58
Мужчина с болями посетил врача и узнал о беременности113
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу39
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение