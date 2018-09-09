Киев поставил условие подачи воды в Крым

Украина назвала условие, при котором будет возобновлена поставка воды в Крым . По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, это произойдет, если буден признана «оккупация» полуострова со стороны России , сообщает телеканал «Эспресо TV» . Он также отметил, что Россия не обращалась к Украине по вопросу восстановления водоснабжения.

«Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить», — сказал Грымчак.

По его словам, после этого можно будет обсуждать, сколько России будет стоить эта вода.

Ранее Грымчак заявил, что в Крыму из-за нехватки пресной воды отмечается ухудшение состояния зеленого покрова на его степной части, происходит минерализация плодородных слоев. Он считает, что полуостров возвращается к состоянию 50-х годов прошлого века.

После того как Крым вошел в состав России, Украина прекратила подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. По нему сюда поступала вода из реки Днепр.

Сейчас Украина достраивает дамбу на Северо-Крымском канале, которую планируется сдать к осени 2018 года, это даст техническую возможность подавать воду на полуостров.