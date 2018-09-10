КПРФ опережает ЕР в Иркутской области

КПРФ опережает ЕР на выборах в парламент Иркутской области

В Приангарье 9 сентября прошли выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва. В региональный парламент избирали 45 депутатов: 22 — по одномандатным округам, 23 — по партийным спискам. Своих кандидатов на выборы зарегистрировали семь партий — "Единая Россия", ЛДПР , КПРФ, "Справедливая Россия" , "Гражданская платформа", "Родина" и Коммунистическая партия социальной справедливости. По информации облизбиркома, избирательным правом в Иркутской области обладают 1 859 573 человека.

"Явка избирателей на выборах составила 26,3%. Это на 1% больше, чем на выборах в 2013 году. За КПРФ голоса отдали 33,9% избирателей, за ЕР — 27,8%, ЛДПР — 15,8%, за "Справедливую Россию" — 7%, за "Гражданскую платформу" — 4,7%, за КПСС — 4,8%, за партию "Родина" чуть больше одного процента", — глава облизбиркома.

В итоге по партийным спискам в заксобрание прошли от ЕР — 8 человек, от КПРФ — 9, от ЛДПР — 4, от эсеров — 2. По одномандатным округам: от "Единой России" — 9, от КПРФ — 9, от "Гражданской платформы" — 3 и от "Справедливой России" — 1.

На текущий момент, отметил Дмитриев, обработано 99,95% бюллетеней. Из-за отдаленности не подведены итоги по округу №21, но они уже не смогут изменить итоги голосования.