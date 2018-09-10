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КПРФ опережает ЕР в Иркутской области
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КПРФ опережает ЕР на выборах в парламент Иркутской области 

РИА Новости + ещё 58 10 сентября 2018
Фото: РИА Новости
КПРФ по итогам голосования в парламент Иркутской области обошла единороссов на 6 процентных пунктов, набрав 33,9% голосов избирателей, сообщил журналистам в понедельник глава облизбиркома Илья Дмитриев.
В Приангарье 9 сентября прошли выборы депутатов Законодательного собрания третьего созыва. В региональный парламент избирали 45 депутатов: 22 — по одномандатным округам, 23 — по партийным спискам. Своих кандидатов на выборы зарегистрировали семь партий — "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Гражданская платформа", "Родина" и Коммунистическая партия социальной справедливости. По информации облизбиркома, избирательным правом в Иркутской области обладают 1 859 573 человека.
"Явка избирателей на выборах составила 26,3%. Это на 1% больше, чем на выборах в 2013 году. За КПРФ голоса отдали 33,9% избирателей, за ЕР — 27,8%, ЛДПР — 15,8%, за "Справедливую Россию" — 7%, за "Гражданскую платформу" — 4,7%, за КПСС — 4,8%, за партию "Родина" чуть больше одного процента", — глава облизбиркома.
В итоге по партийным спискам в заксобрание прошли от ЕР — 8 человек, от КПРФ — 9, от ЛДПР — 4, от эсеров — 2. По одномандатным округам: от "Единой России" — 9, от КПРФ — 9, от "Гражданской платформы" — 3 и от "Справедливой России" — 1.
На текущий момент, отметил Дмитриев, обработано 99,95% бюллетеней. Из-за отдаленности не подведены итоги по округу №21, но они уже не смогут изменить итоги голосования.
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