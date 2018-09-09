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Эрдоган хочет встретиться с Путиным после визита в Германию
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Эрдоган хочет встретиться с Путиным после визита в Германию 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович/Pool
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным после своего визита в Германию, который состоится в конце сентября.
"У нас есть разногласия (с РФ — ред.), и мы это обсуждаем на уровне глав МИД, Минобороны, разведки. После визита в Германию (27-28 сентября) мы можем снова встретиться с Путиным", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита в Тегеране. Его слова цитирует газета Hurriyet.
В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.
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