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Утверждены итоги выборов ивановского губернатора
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Избирком утвердил итоги выборов ивановского губернатора 

РИА Новости + ещё 29 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Избирательная комиссия Ивановской области утвердила результаты выборов губернатора региона, на которых победил Станислав Воскресенский (ЕР), говорится в сообщении избиркома.
"В рамках прошедшего 11 сентября заседания Избирательной комиссии Ивановской области был подписан итоговый протокол и утверждены результаты выборов губернатора Ивановской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что выборы губернатора Ивановской области признаны состоявшимися и действительными.
"На должность губернатора Ивановской области избран Станислав Воскресенский, получивший 174449 голосов избирателей, что составляет 65,72 процента, т.е. более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", — говорится в сообщении.
Выборы прошли в Ивановской области 9 сентября — в единый день голосования. На пост губернатора также претендовали кандидат от КПРФ Сергей Нациевский, Дмитрий Шелякин от ЛДПР, Павел Попов от "Справедливой России" и Александр Орехов от партии "Коммунисты России".
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