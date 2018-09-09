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«Спасибо, я подумаю»: Трутневу предложили гектар
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Трутневу предложили получить гектар на Чукотке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу предложили получить "дальневосточный гектар" на Чукотке, он обещал подумать, передает корреспондент РИА Новости.
"Предлагаем обратиться в киоск и тут же получить печатный вариант вашего свидетельства, что вы являетесь счастливым обладателем гектара на Чукотке", — сказала представитель делегации Чукотки на Восточном экономическом форуме во время обхода Трутневым экспозиции регионов Дальнего Востока.
"Спасибо, я подумаю", — ответил Трутнев.
Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
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