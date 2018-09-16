В Приморье пройдет второй тур выборов губернатора

В Приморье в воскресенье пройдет второй тур выборов губернатора

Андрея Ищенко. Жители Приморья в воскресенье во втором туре выборов главы края отдадут свой голос за одного из двух кандидатов: врио губернатора региона Андрея Тарасенко или кандидата от КПРФ

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко.

В единый день голосования 9 сентября ни один из пятерых кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Тарасенко после подсчета 100% бюллетеней получил 46,56%, а депутат законодательного собрания Приморья Ищенко — 26,63%. Явка на выборах в тот день превысила 30%.

В воскресенье пройдет второй тур выборов, в рамках которого откроются более 1,3 тысячи избирательных участков во всех районах края, почти все они оборудованы камерами видеонаблюдения. Помимо стационарных, также будут работать временные участки — в нескольких больницах, аэропорту, воинской части. На избирательных участках Владивостока и Хасанского района установят 145 комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Во втором туре победит кандидат, набравший большее число голосов. Проголосовать жители края смогут с 08.00 до 20.00 местного времени (01.00 до 13.00 мск). Всего в Приморье зарегистрировано 1 миллион 456 тысяч 292 избирателя.

Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: в Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.