Три директора департаментов уволились в Приморье

Три директора департаментов администрации Приморья покинули свои посты, сообщил РИА Новости представитель краевых властей.
Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября. По их итогам пройдет второй тур губернаторских выборов, так как в ходе первого тура ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% плюс один голос. Врио главы Приморья Андрей Тарасенко 9 сентября получил 46,56% голосов избирателей. Вместе с ним во второй тур вышел кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — он набрал 26,63%.
По словам представителя краевых властей, свои посты покинули главы крайздрава Приморья Андрей Кузьмин, департамента по делам молодежи Александр Кайданович и департамента экономики и развития предпринимательства Анна Терлецкая.
"Они уволились по собственному желанию. На их места пока никто не назначен", — сказал собеседник агентства.