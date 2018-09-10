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Приморье ждет второй тур парламентских выборов
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Приморье ждет второй тур парламентских выборов 

РИА Новости + ещё 37 11 часов назад
Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после подсчета почти всех бюллетеней на выборах главы края получил 46,57% голосов избирателей, будет назначен второй тур голосования, сообщила журналистам представитель регионального избиркома.
На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос.
"Подсчитаны почти все бюллетени, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов", — сказала представитель избиркома.
По ее словам, во второй тур выходят Тарасенко, который набрал 46,57% голосов, и Андрей Ищенко (КПРФ) с 24,26% голосов.
Ранее в краевом избиркоме сообщали, что повторное голосование пройдёт не позднее 30 сентября.
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