История Восточного экономического форума

ТАСС-ДОСЬЕ. 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке состоится очередной IV Восточный экономический форум (ВЭФ).

ВЭФ — одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский (Владивосток, Приморский край ) на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно согласно указу президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года.

Цели и задачи форума — содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития (ТОРов) и свободного порта Владивосток.

Организация

Руководит подготовкой к ВЭФ оргкомитет, который возглавляет полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Оператором форума в 2015 году была некоммерческая организация «Фонд Восточный экономический форум», с 2016 года — фонд «Росконгресс».

ВЭФ-2015

В рамках I ВЭФ, состоявшегося 3-5 сентября 2015 года, прошли 27 ключевых и семь дополнительных сессий, девять презентаций. На пленарном заседании 4 сентября выступил Владимир Путин. Всего ВЭФ посетили более 2,5 тыс. человек, в том числе представители официальных делегаций и крупных зарубежных компаний из 32 стран. В ходе форума были заключены контракты на сумму в 1,3 трлн рублей. В рамках культурной программы состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева , фольклорный фестиваль «Улица Дальнего Востока». Завершился ВЭФ ночным водным шоу «Космическая одиссея».

ВЭФ-2016

II ВЭФ прошел 2-3 сентября 2016 года. В работе форума приняли участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Всего ВЭФ посетили 4,6 тыс. человек из 56 стран. Было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей. В рамках культурной программы на приморской сцене Мариинского театра были представлены опера «Пиковая дама», балет «Корсар», также прошли киномарафон, дни Эрмитажа во Владивостоке, спортивная регата, фестиваль «Улица Дальнего Востока». Закрывался форум гала-концертом солистов оперы и балета Мариинского театра.

ВЭФ-2017

III ВЭФ состоялся 6-7 сентября 2017 года, его темой стала «Дальний Восток: Создавая новую реальность». Форум посетили президент РФ Владимир Путин, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Всего на ВЭФ присутствовали более 6 тыс. человек из более чем 60 стран. Было подписано 217 соглашений на общую сумму 2 трлн 496 млрд рублей. В рамках спортивной и культурной программы прошли Международный турнир по дзюдо им. Дзигоро Кано, благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, регата, теннисный турнир и другие соревнования, концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением художественного руководителя Юрия Башмета , гала-концерт мастеров искусств Республики Саха (Якутия), выставка «Улица Дальнего Востока», посвященная особенностям этих российских регионов.

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