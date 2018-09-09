Явка на выборах главы Приморья к полудню составила более 12% 

Явка на выборах губернатора Приморского края на 12.00 местного времени (05.00 мск) составила 12,62%, что в среднем на 4% меньше явки в 2014 году, когда местные жители выбирали главу края, сообщил в воскресенье журналистам представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В воскресенье проходят досрочные выборы главы края.
На предыдущих выборах губернатора в 2014 году, когда победил Владимир Миклушевский, на это время проголосовало 16,35% избирателей.
"На 12.00 явка составила 12,62%, в абсолютном выражении 184758… К сожалению, явка ниже (чем в 2014 году — ред), будем надеяться, что до конца голосования она повысится", — сказал представитель избиркома.
Она отметила, что к двум утренним жалобам добавилась ещё одна, она касается якобы незаконной доставки избирателей в Первореченском районе Владивостока. Жалоба передана правоохранителям.
По данным на 1 июля, в регионе зарегистрировано около 1,456 миллиона избирателей.
В выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", депутат ГД от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).