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Путин высказался о ситуации с выборами в Приморье
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Путин высказался о ситуации с выборами в Приморье 

Lenta.ru + ещё 679 47 минут назад
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал нормальными происходящие в Приморье события, связанные с выборами губернатора. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой Сахалинской области Олегом Кожемяко, которого назначил временно исполняющим обязанности в регионе. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
Кожемяко посчитал ситуацию в Приморье «не очень хорошей», о чем сказал главе государства. «Почему нехорошая? Нормальная ситуация», — ответил Путин. «Нормальная ситуация», — согласился сахалинский губернатор.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для Путина важнее не «его» кандидат, а легитимность, прозрачность и чистота выборов.
Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования. Единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре он ненамного обошел коммуниста Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, ЦИК отменил итоги выборов. Тарасенко заявил, что больше не будет баллотироваться. Следующее голосование должно состояться через три месяца.
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