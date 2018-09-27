Путин высказался о ситуации с выборами в Приморье

Президент России Владимир Путин назвал нормальными происходящие в Приморье события, связанные с выборами губернатора. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой Сахалинской области Олегом Кожемяко, которого назначил временно исполняющим обязанности в регионе. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Кожемяко посчитал ситуацию в Приморье «не очень хорошей», о чем сказал главе государства. «Почему нехорошая? Нормальная ситуация», — ответил Путин. «Нормальная ситуация», — согласился сахалинский губернатор.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для Путина важнее не «его» кандидат, а легитимность, прозрачность и чистота выборов.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования. Единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре он ненамного обошел коммуниста Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, ЦИК отменил итоги выборов. Тарасенко заявил, что больше не будет баллотироваться. Следующее голосование должно состояться через три месяца.