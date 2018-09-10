Жители четырех регионов не выбрали себе губернаторов

«Объективная картина результатов голосования говорит о том, что второй тур в этих регионах — дело свершившееся. Но окончательное решение оформляется на заседании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации», — сказал Булаев.

Он добавил, что в других регионах оснований для ожидания второго тура нет.

Ранее в понедельник сообщалось, что ни один из претендентов на губернаторское кресло в Хабаровском крае не преодолел барьер в 50 процентов голосов. Дйствующий глава региона Вячеслав Шпорт от «Единой России» набрал 36 процентов.

9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За процессом следили более 120 тысяч наблюдателей.