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Пашинян прокомментировал возможность вступления Армении в НАТО
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Пашинян прокомментировал возможность вступления Армении в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, как относится к теме возможного вступления страны в НАТО.
Он подчеркнул, что Армения стремится к «повышению уровня безопасности», этот вопрос решается в рамках «ОДКБ и союзнических отношений с Россией». Сторонники членства в НАТО должны сперва доказать, что ОДКБ и Россия не обеспечивают безопасность Армении, передает «Интерфакс».
Пашинян выразил уверенность, что эффективность ОДКБ и уровень взаимодействия с Россией повысятся, но члены ОДКБ должны уточнить свои обязательства.
Как указывала газета ВЗГЛЯД прогнозы радикальных пессимистов внутри России пока не оправдались: Пашинян не вывел Армению из ЕАЭС, не тронул российскую военную базу и не заявил о намерении привести Армению в НАТО.
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