Пашинян прокомментировал возможность вступления Армении в НАТО

Он подчеркнул, что Армения стремится к «повышению уровня безопасности», этот вопрос решается в рамках «ОДКБ и союзнических отношений с Россией ». Сторонники членства в НАТО должны сперва доказать, что ОДКБ и Россия не обеспечивают безопасность Армении, передает «Интерфакс»

Пашинян выразил уверенность, что эффективность ОДКБ и уровень взаимодействия с Россией повысятся, но члены ОДКБ должны уточнить свои обязательства.