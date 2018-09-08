Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева

Это было одно из первых появлений главы кабмина на широкой публике того, как все обратили внимание то, что Медведев не присутствует ни на каких мероприятиях.

В пресс-службе правительства рассказали, что глава правительства получил спортивную травму.