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Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева
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Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В субботу президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на открытие концертного зала «Зарядье» в центре Москвы.
Это было одно из первых появлений главы кабмина на широкой публике того, как все обратили внимание то, что Медведев не присутствует ни на каких мероприятиях.
В пресс-службе правительства рассказали, что глава правительства получил спортивную травму.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, комментируя «возвращение» премьера, что это был просто отдых, который всем необходим, сообщает Life.
«Мы же работаем, — отметил депутат. — Сейчас я уеду на две недели. Должны же люди отдыхать. Так что две недели все будут понемножку отдыхать», — сказал он.
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