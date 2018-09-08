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Пашинян призвал наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией
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Пашинян призвал наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что потенциал военно-технического сотрудничества с Россией раскрыт не до конца.
"Я думаю, что главная задача — действительно, раскрыть тот потенциал, который есть в наших отношениях. Да, конечно, у нас блестящие отношения. Но я думаю, что на этом не надо останавливаться. В особенности у нас есть большой потенциал и в политическом отношении, и в экономическом отношении, и в смысле военно-технического сотрудничества, и в укреплении гуманитарных связей", — сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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