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Путин провел переговоры с Пашиняном
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Порошенко решил проигнорировать Путина
Порошенко решил проигнорировать Путина

Путин провел переговоры с Пашиняном 

Российская Газета + ещё 16 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Лидеры уже встречались в этом году в мае в Сочи, Пашинян также приезжал в Россию на чемпионат мира по футболу.
"На сегодняшний день отношения между Арменией и Россией развиваются поступательно по всем направлениям — это касается сферы политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества", — констатировал Путин, подчеркнув лидерство нашей страны в инвестиционной сфере республики.
Товарооборот в прошлом году вырос почти на 30 процентов, и российский лидер надеется на превышение этой цифры по итогам года. Говоря про энергетическое взаимодействие, Путин отметил низкие цены поставок газа в Армению — 150 долларов за тысячу кубов. Развиваются отношения и в металлургической промышленности, машиностроении, оценил он.
"Вопреки некоему пессимизму, который присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно", — заявил армянский премьер. Он уверен, что в отношениях Москвы и Еревана «нет нерешаемых вопросов». «Мы будем опираться на уважение интересов наших союзнических отношений, уважение интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал он.
"Я думаю, что главная задача — действительно, раскрыть тот потенциал, который есть в наших отношениях. Да, конечно, у нас блестящие отношения. Но я думаю, что на этом не надо останавливаться. В особенности у нас есть большой потенциал и в политическом отношении, и в экономическом отношении, и в смысле военно-технического сотрудничества, и в укреплении гуманитарных связей", — перечислил премьер Армении.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что разговор Путина и Пашиняна будет откровенным. «Много вопросов накопилось, как у нашей стороны, так и у армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах, имеются в виду ЕврАзЭС и ОДКБ», — пояснил он.
Перед визитом Пашинян заявил, что отношения с Россией имеют особое значение, и что нужно повысить их эффективность, чтобы они были на более высоком уровне, более стратегическими, более партнерскими и братскими.
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