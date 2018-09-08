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«Кремль делает всё, чтобы расколоть ЕС и НАТО»
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Polityka: только слепой не видит, что Кремль делает всё, чтобы расколоть ЕС и НАТО 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Reuters
Своими действиями в киберпространстве и шпионажем Россия объявила Западу новую холодную войну, пишет польский журналист Адам Шосткевич. В издании Polityka он уверяет, что сейчас не время оттепели с россиянами, потому что Кремль продолжает на разных фронтах и разными методами осуществлять вражеские действия против Запада, угрожая безопасности и демократии.
Российская военная разведка отправила в Англию офицеров с миссией убийства. Так следует из самых последних публичных заявлений британского правительства. По инициативе Лондона дело подняли на заседании Совета Безопасности ООН. Отношения Запада с Россией всё ухудшаются, пишет в издании Polityka польский журналист Адам Шосткевич.
Западные государства, включая США, выразили солидарность с Великобританией. Сделала это и Польша. Британский посол при ООН отметила, что между Лондоном и Россией нет противоречий, но она не может принять таких действий российского государства. Посол России, конечно же, категорически отверг все обвинения, продолжает автор.
И, как обычно происходит в подобных ситуациях, он попытался переложить ответственность на британцев. Он жаловался, что это они не хотели сотрудничать в выяснении обстоятельств дела.
«Это правда, но можно ли удивляться тому, что Лондон не хотел делиться своей информацией и методами следствия с Россией? Это не «антироссийская истерия», а только защита от российской манипуляции следствием. Придерживаясь похожего принципа, Польша в конечном итоге не воспользовалась российским предложением о сотрудничестве в расследовании смоленской катастрофы», — проводит параллель журналист.
Британское правительство также не побоялось возложить косвенную ответственность на самого президента Путина. Потому что разведка ГРУ подчиняется Генштабу России и Министерству обороны, а те подчиняются главе государства, объясняет он.
«Только слепой не видит, что сегодня Кремль делает всё что может, чтобы расколоть НАТО и ЕС и главным образом ослабить содружество западных демократий, чтобы в итоге заменить актуальные западные политические элиты популистскими лидерами и крайне правыми, которые имеют его поддержку, потому что с ними Москва договорится на своих условиях», — подчёркивает Шосткевич.
Можно сделать как минимум два важных вывода из гнусного дела Скрипаля. Кремль на разных фронтах и разными методами осуществляет вражеские действия против Запада. Безопасность и демократия западных государств находятся под угрозой и требуют скоординированной реакции, к которой призывала премьер-министр страны.
Во-вторых, новая информация по делу Скрипаля должна заставить задуматься польские спецслужбы и укротить пропутинское кокетство сановников и диссидентов настоящей власти в адрес Кремля. И тем более задуматься о российском следе в так называемом скандале прослушки, спровоцированном угольным бизнесменом Марком Фалента. Ведь этот скандал сильно поспособствовал победе ПИС в парламентских выборах 2015 года, добавляет автор.
«У нас, к сожалению, новая холодная война, пока главным образом в киберпространстве и шпионская. Не время оттепели и разогрева панславистской иллюзии, созданной, впрочем, россиянами в соответствии с их державными интересами», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Адам Шосткевич.
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