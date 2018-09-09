Новый российский посол в Белоруссии прибыл в Минск

"Новый посол России прибыл в Беларусь. Ожидается, что завтра вручит копии верительных грамот Макею (министр иностранных дел Белоруссии — ред.)", — сказал источник.

В посольстве РФ в Минске РИА Новости подтвердили прибытие посла.

Во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что новый посол России в Минске Бабич может приехать в Белоруссию в начале сентября.