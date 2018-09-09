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Новый российский посол в Белоруссии прибыл в Минск
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Новый российский посол в Белоруссии прибыл в Минск 

РИА Новости + ещё 7 9 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МИНСК, 9 сен — РИА Новости. Новый посол России в Белоруссии Михаил Бабич прибыл в республику, в понедельник планирует вручить копии верительных грамот главе белорусского МИД, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в дипломатических кругах.
"Новый посол России прибыл в Беларусь. Ожидается, что завтра вручит копии верительных грамот Макею (министр иностранных дел Белоруссии — ред.)", — сказал источник.
В посольстве РФ в Минске РИА Новости подтвердили прибытие посла.
Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой в Сочи Александром Лукашенко назначил послом в Белоруссии Бабича. Он сменит этом посту Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет.
Во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что новый посол России в Минске Бабич может приехать в Белоруссию в начале сентября.
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