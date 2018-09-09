Новый посол РФ Михаил Бабич прибыл в Минск

На первый рабочий день 10 сентября у нового представителя России в Белоруссии уже запланирована церемония вручения копий верительных грамот главе белорусского МИДа , сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российское посольство в Минске.

Указ о назначении Бабича на пост посла РФ в Белоруссии подписан 24 августа. Также Бабич будет спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой.