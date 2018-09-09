Новый посол РФ Михаил Бабич прибыл в Минск 

Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич прибыл для работы в белорусскую столицу.
На первый рабочий день 10 сентября у нового представителя России в Белоруссии уже запланирована церемония вручения копий верительных грамот главе белорусского МИДа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российское посольство в Минске.
Указ о назначении Бабича на пост посла РФ в Белоруссии подписан 24 августа. Также Бабич будет спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с республикой.
Бабич сменил Александра Сурикова, который возглавлял дипломатическую миссию в Минске на протяжении 12 лет.