Ещё
Клычков победил на выборах в Орловской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врио губернатора Орловской области победил на выборах главы региона 

360tv.ru + ещё 61 10 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, по предварительным данным после обработки 100% избирательных бюллетеней, набрал 83,55%, или 304,8 тысяч голосов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Следом идет кандидат от партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин, который набрал 4,84%, или 17671 голос, Евгений Алехин («Родина») имеет 3,99%, или 14543 голоса. Далее идут Андрей Куцын (ЛДПР) — 2,91%, или 10609 голосов, и Елена Крачнакова («Патриоты России») — 2,78%, или 10126 голосов.
Единый день голосования состоялся в России 9 сентября. Жители страны выбирали губернаторов, градоначальников, депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам и депутатов в региональные парламенты. В 26 субъектах выбирали глав регионов, в 17 — депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, в шести регионах прошли дополнительные выборы в Госдуму VII созыва.
360tv.ru: последние новости
От битвы на сосисках к дебатам. Как россияне представляют дуэль Золотова с Навальным Решение об упразднении возглавляемой Поклонской комиссии по контролю за доходами объяснили в Госдуме Петров и Боширов будут ждать от Лондона извинений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали316
Крымскому мосту предрекли разрушение510
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста459
Назван инициатор дуэли Золотова443
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение