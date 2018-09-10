Клычков победил на выборах в Орловской области

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, по предварительным данным после обработки 100% избирательных бюллетеней, набрал 83,55%, или 304,8 тысяч голосов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Следом идет кандидат от партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин, который набрал 4,84%, или 17671 голос, Евгений Алехин («Родина») имеет 3,99%, или 14543 голоса. Далее идут Андрей Куцын (ЛДПР) — 2,91%, или 10609 голосов, и Елена Крачнакова («Патриоты России») — 2,78%, или 10126 голосов.
Единый день голосования состоялся в России 9 сентября. Жители страны выбирали губернаторов, градоначальников, депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам и депутатов в региональные парламенты. В 26 субъектах выбирали глав регионов, в 17 — депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, в шести регионах прошли дополнительные выборы в Госдуму VII созыва.