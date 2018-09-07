«МИДсестра» Захарова пообещала «всех вылечить»

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Захарова показала мем с собой в роли «МИДсестры» 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook мем со своим изображением.
На фотографии, сделанной на брифинге, Захарова одета в белое платье, напоминающее медицинский халат. Фото подписано: «МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате».
Накануне глава МИД Сергей Лавров показал журналистам свой любимый мем об отравителях Скрипалей. Ею оказалась картинка с изображением комиков Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, подписанная «Александр Петров и Руслан Боширов».
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