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Кадыров захотел уточнить границы Чечни
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Кадыров создал комиссию по уточнению границ Чечни 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни, говорится в документе, размещенном на сайте администрации правительства республики.
"В целях создания организационно-правовых условия для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики в соответствии с законодательством РФ и разрешения спорных вопросов при ее установлении, создать государственную комиссию Чеченской республики" — говорится в документе.
В задачи комиссии входит сбор, подготовка и анализ документов и материалов, необходимых для работы по определению границ. Органам государственной власти и местного самоуправления рекомендовано оказывать комиссии "необходимое содействие и помощь". Возглавил комиссию спикер парламента Магомед Даудов, в состав вошли также премьер республики Муслим Хучиев, муфтий Салах-Хаджи Межиев, главы министерств и ведомств.
Контролировать ход работы комиссии Кадыров намерен лично.
Вопрос об определении линии административной границы, в частности, между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов, Серноводска и Ассиновской, отошли к Ингушетии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. Выводы комиссии были направлены в федеральный центр.
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