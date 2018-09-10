Путин прибыл во Владивосток

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток , где примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет ряд международных переговоров.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, рабочая поездка Путина в Приморский край пройдёт с 10 по 12 сентября.

В первый день поездки глава государства знакомится с проектом музейного и театрально-образовательного комплексов во Владивостоке и проведет заседание президиума Государственного совета, посвященное реализации майского указа в том, что касается опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

В этот же день Путин проведет переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ . Предполагается обмен мнениями по актуальным двусторонним и региональным темам. Путин и Абэ также посетят двигателестроительный завод "Мазда Соллерс".

Затем глава государства осмотрит в Дальневосточном федеральном университете экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, и в режиме видеоконференции даст старт работе ряда предприятий региона.