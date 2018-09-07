Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т. Кодзуки

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России Японии в военной области.

7 сентября 2018 г. заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т. Кодзуки.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе прошедших в Москве в июле с.г. консультаций министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два».