Ещё
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т. Кодзуки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т. Кодзуки 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области.
7 сентября 2018 г. заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т. Кодзуки.
Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений России и Японии в военной области с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе прошедших в Москве в июле с.г. консультаций министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два».
ТК «Звезда»: последние новости
Захарова в роли «МИДсестры» пообещала «всех вылечить» Путин назначил Силуанова на новую должность В Крым прибыла американская делегация
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу90
В Москве произошла массовая драка235
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал6
«Украина перешла черту приличий»22
Озвучены новые факты по делу Скрипалей55
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
03:50
Вдова запретила оплакивать Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
11:51
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу
Общество
00:13
В Москве произошла массовая драка
Происшествия
04:35
Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»
Происшествия В мире
02:09
Кадыров захотел уточнить границы Чечни
Политика
00:53
«Кремль делает всё, чтобы расколоть ЕС и НАТО»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение