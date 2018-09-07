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Президент Армении рассказал об отношениях с Россией
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Президент Армении рассказал об отношениях с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 7 сен — РИА Новости. Между Арменией и Россией не может быть какой-либо напряженности в отношениях. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян.
Как сообщает Sputnik Армения, на вопрос журналистов, чего ожидать от предстоящей встречи Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна, он ответил, что любая встреча с руководителем крупной державы, особенно — с президентом России, очень важна для республики.
"Хотя Республике Армения 27 лет, но история у наших отношений (с Россией — Sputnik.) гораздо глубже. И не нужно создавать драму из-за каждой армяно-российской встречи. Уверен, что эта встреча пройдет в дружественной атмосфере. А в армяно-российских отношениях вообще я не вижу и не ожидаю напряженности — какой-либо и когда-либо", — заявил президент.
Встреча Путина и Пашиняна должна состояться 8 сентября в Москве. Предстоящий визит премьер-министра в Россию будет третьим по счету после смены власти в Армении.
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