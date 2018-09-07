Президент Армении рассказал об отношениях с Россией

Как сообщает Sputnik Армения, на вопрос журналистов, чего ожидать от предстоящей встречи Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна, он ответил, что любая встреча с руководителем крупной державы, особенно — с президентом России, очень важна для республики.

"Хотя Республике Армения 27 лет, но история у наших отношений (с Россией — Sputnik.) гораздо глубже. И не нужно создавать драму из-за каждой армяно-российской встречи. Уверен, что эта встреча пройдет в дружественной атмосфере. А в армяно-российских отношениях вообще я не вижу и не ожидаю напряженности — какой-либо и когда-либо", — заявил президент.

Встреча Путина и Пашиняна должна состояться 8 сентября в Москве. Предстоящий визит премьер-министра в Россию будет третьим по счету после смены власти в Армении.

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