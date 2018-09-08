Пашинян призвал Путина не вмешиваться во внутренние дела

«Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно. Я думаю, главная задача — мы должны попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений», — сказал Пашинян.

Он также выразил надежду на то, что отношения двух стран будут строиться на принципе уважения интересов друг друга и принципе невмешательства во внутренние дела.