Пашинян призвал Путина не вмешиваться во внутренние дела 

В субботу в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Последний отметил, что российско-армянские отношения развиваются «очень динамично, очень естественно» и в них нет нерешаемых вопросов, сообщает РИА Новости.
«Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно. Я думаю, главная задача — мы должны попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений», — сказал Пашинян.
Он также выразил надежду на то, что отношения двух стран будут строиться на принципе уважения интересов друг друга и принципе невмешательства во внутренние дела.
«Уверен, что эти вопросы будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов наших союзнических отношений, уважения интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал премьер-министр Армении.