Медведев назначил нового торгпреда в Белоруссии

"Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Белоруссия, освободив его от занимаемой должности", — сказано в документе

Ранее сообщалось, что Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества.