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Медведев назначил нового торгпреда в Белоруссии
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Медведев назначил нового торгпреда в Белоруссии 

Газета.Ru + ещё 3 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя министра транспорта Николая Асаула торговым представителем России в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Белоруссия, освободив его от занимаемой должности", — сказано в документе
Ранее сообщалось, что Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Стороны также обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, а также график предстоящих двусторонних контактов.
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