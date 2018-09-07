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Путин призвал сирийскую оппозицию к работе по конституционному комитету
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Соратник Захарченко "захватил" миллионы и сбежал в Россию
Соратник Захарченко "захватил" миллионы и сбежал в Россию

Путин призвал сирийскую оппозицию к работе по конституционному комитету 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН: ДАМАСК ВЫПОЛНИЛ СВОЮ ЧАСТЬ РАБОТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ КОМИТЕТУ, ДЕЛО — ЗА ОППОЗИЦИЕЙ
РИА НОВОСТИ
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