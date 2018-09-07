Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу

Путин прокомментировал слова Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе

Президент России Владимир Путин согласен с призывом ко всем террористам в Сирии сложить оружие, но возразил на слова турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе, подчеркнув, что участники саммита не могут отвечать за террористов и вооруженную оппозицию, их нет на переговорах.

"Здесь же нет представителей вооруженной оппозиции за столом и, тем более, нет представителей Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ* Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — заявил Путин на саммите РФ, Турции и Ирана в пятницу при обсуждении текста итоговой декларации.

Он уточнил, что коллеги при согласовании этого текста "сделали его максимально рабочим, дипломатическим, действительно". "Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть формулировки несколько обтекаемые, но зато они реалистичные", — уточнил президент РФ.

Эрдоган со своей стороны уточнил, что этот призыв — оставить оружие — касается не только Джебхат-ан-Нусры*, но и других организаций, касается всех террористов.

"Что вы должны оставить оружие, это мы призыв делаем из этого саммита", — пояснил турецкий лидер.

"Я тоже поддерживаю, да, я согласен с президентом Эрдоганом", — подтвердил Путин.

*Террористические организации, запрещенные России.