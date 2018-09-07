Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу

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Путин прокомментировал слова Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе 

РИА Новости + ещё 36 1 час назад
Президент России Владимир Путин согласен с призывом ко всем террористам в Сирии сложить оружие, но возразил на слова турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе, подчеркнув, что участники саммита не могут отвечать за террористов и вооруженную оппозицию, их нет на переговорах.
"Здесь же нет представителей вооруженной оппозиции за столом и, тем более, нет представителей Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ* Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — заявил Путин на саммите РФ, Турции и Ирана в пятницу при обсуждении текста итоговой декларации.
>> Президент Ирана обратился с призывом к России
Он уточнил, что коллеги при согласовании этого текста "сделали его максимально рабочим, дипломатическим, действительно". "Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть формулировки несколько обтекаемые, но зато они реалистичные", — уточнил президент РФ.
Эрдоган со своей стороны уточнил, что этот призыв — оставить оружие — касается не только Джебхат-ан-Нусры*, но и других организаций, касается всех террористов.
"Что вы должны оставить оружие, это мы призыв делаем из этого саммита", — пояснил турецкий лидер.
"Я тоже поддерживаю, да, я согласен с президентом Эрдоганом", — подтвердил Путин.
*Террористические организации, запрещенные России.
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