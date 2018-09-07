Западу пора приготовиться: терпению Путина приходит конец

zerohedge.com в своем материале, перевод которого представлен ниже. До сих пор российское правительство довольно сдержано реагировало на все западные провокации, пишет изданиев своем материале, перевод которого представлен ниже.

"Президент Путин никогда не позволял себе эмоционально отвечать на необоснованные обвинения в свой адрес и в адрес Кремля, никогда не провоцировал дальнейший рост напряженности в отношениях между Россией и западными странами.

Дело в том, что Путин хочет избежать войны. Ведь он знает, что если эта война случится, то она будет ядерной, а ее последствия поистине катастрофичными.

Он знает, что США и их союзники по НАТО не смогут вести обычную войну против России или Китая . Путин также знает, что американские санкции наносят ущерб и европейским вассалам Вашингтона, что, в конечном итоге, может заставить европейские государства стать более независимыми, а это будет сдерживать воинственность Вашингтона. Кроме того, несмотря на то, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие, которое, вероятно, дает Путину возможность уничтожить весь западный мир практически без ущерба для России, он не видит в этом смысла. Уничтожение Запада тоже может привести к неблагоприятным последствиям, — таким, как, например, ядерная зима на всей планете.

Итак, как я уже не раз говорил ранее, Путин действует разумно.

Он действует так уже давно, защищая весь мир от разрушительной войны.

Лично я одобряю стратегию Путина и восхищаюсь его хладнокровием. Я восхищаюсь им, как личностью, которая никогда не позволяет эмоциям взять верх. Тем не менее, существует одна проблема. Люди на Западе, с которыми ему приходится иметь дело, являются идиотами, которые не ценят его терпение. И каждый раз, когда Путин сдержанно реагирует на провокации, Запад расценивает это, как сигнал о том, что можно совершать новые провокации.

Возьмем в качестве примера Сирию. Сирийская армия с помощью ВКС России очистила территорию страны от финансируемых американцами боевиков, которые намеревались свергнуть сирийское правительство.

Осознав, что контроль над ситуацией утерян, Вашингтон придумал новый трюк — фальшивая «химическая атака», в совершении которой западные СМИ обвинят Асада. Вашингтон был невероятно возмущен якобы применением Асадом химического оружия против «собственного народа». Трамп даже назвал его «животным».

Любому здравомыслящему человеку понятно, что Вашингтону нет дела до сирийского народа, США лишь искали повод нанести ракетные удары по правительственным объектам. Однако Путин, судя по всему, надеялся, что ракетных ударов удастся избежать, если объяснить миру, что «химатака» была постановкой.

То есть Путин понадеялся, что чиновники из правительства США имеют совесть. Это, безусловно, не так. Я провел с ними 25 лет. Поверьте, они даже не знают, что означает это слово.

Что, если бы вместо этого Путин публично объявил всему миру, что любой, кто нападет на Сирию, где бы он ни был, будет уничтожен? Лично я считаю, что тогда атаки бы не было. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Ожидать рассудительности от Вашингтона глупо, поэтому ситуация могла бы начать развиваться по самому плохому сценарию. Американская гордость, безусловно, может превалировать над всеми фактами.

Тем не менее рано или поздно России придется более решительно реагировать на провокации Запада и последнему пора приготовиться. Сегодня перед российским правительством стоит важный вопрос: как долго можно спускать с рук Западу его выходки?"