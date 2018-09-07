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Путин назначил полпреда в Приволжском округе
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Путин назначил Игоря Комарова полпредом в Приволжском округе 

РИА Новости + ещё 45 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Комарова полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин своим Указом в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначил Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе", — говорится в сообщении.
Бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров в начале июля был назначен заместителем министра науки и высшего образования.
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