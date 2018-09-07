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СМИ Германии: США не соблюдают санкции ЕС против России
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СМИ Германии: США не соблюдают санкции ЕС против России 

Газета.Ru + ещё 4 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
США оказывают давление на Европейский союз (ЕС) по антироссийским санкциям, однако в то же время проводят тайные сделки с Россией. Об этом пишет журналист немецкой деловой газеты Handelsblatt Андре Баллин.
Баллин считает, что сделка военного концерна Orbital ATK с российским холдингом «Энергомаш», в рамках которой Соединенные штаты купили четыре ракетных двигателя, без которых США не смогли бы доставлять грузы на МКС, подтверждает это утверждение. При этом, отмечает Баллин, мало кто обращает внимание на критику конгресса в адрес Пентагона — конгрессмены неоднократно заявляли, что США зависят от российских космических технологий.
"В этом случае, вероятно, коммерческая выгода взяла вверх над политикой, поскольку разработка своего двигателя обойдется США в $3 млрд", — пишет Баллин.
Также, добавляет журналист, Россия и США обсуждают возможность покупки российского огнестрельного оружия — речь идет о пистолетах типа «Оса», которыми уже пользуется полиция Аризоны. При этом, отмечает Баллин, производитель пистолетов концерн «Техмаш» находится под санкциями ЕС.
Ранее эксперт объяснил, почему поставки российских ракетных двигателей в США взаимовыгодны.
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