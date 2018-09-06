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Замминистра обороны РФ провел встречу с итальянским послом
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Замминистра обороны РФ провел встречу с итальянским послом 

ТК «Звезда» 21 час назад
Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин обсудил с итальянским послом ситуацию в Сирии и Ливии, а также вопросы европейской безопасности, сообщили в Минобороны России.
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