Порошенко предложил вывезти крымских детей на Украину после выбросов в Армянске

Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на ситуацию в Крыму , где произошел выброс неизвестного вещества, затронувший города Армянск Красноперекопск , сообщает РБК. В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины он предложил создать международную комиссию для расследования случившегося и облегчить вывоз детей из затронутой бедствием зоны, говорится в сообщении, опубликованном в его Facebook.

«Мы все проинформированы об экологической катастрофе, которая произошла на оккупированной территории Крыма в городе Армянске. У нас на сегодня наши экологи сообщают очень тревожные данные», — заявил президент Украины. ​Порошенко заявил, что выброс химических веществ был связан с «учениями российских военных». Об этом говорят «надежные источники», сказал украинский лидер. 4 сентября власти Крыма приняли решение вывезти детей из попавшего под выброс города Армянска в местные санатории.