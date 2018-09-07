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Порошенко предложил вывезти крымских детей на Украину после выбросов в Армянске
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Порошенко предложил вывезти крымских детей на Украину после выбросов в Армянске 

BFM.RU + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на ситуацию в Крыму, где произошел выброс неизвестного вещества, затронувший города Армянск и Красноперекопск, сообщает РБК. В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины он предложил создать международную комиссию для расследования случившегося и облегчить вывоз детей из затронутой бедствием зоны, говорится в сообщении, опубликованном в его Facebook.
«Мы все проинформированы об экологической катастрофе, которая произошла на оккупированной территории Крыма в городе Армянске. У нас на сегодня наши экологи сообщают очень тревожные данные», — заявил президент Украины. ​Порошенко заявил, что выброс химических веществ был связан с «учениями российских военных». Об этом говорят «надежные источники», сказал украинский лидер. 4 сентября власти Крыма приняли решение вывезти детей из попавшего под выброс города Армянска в местные санатории.
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