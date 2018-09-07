Лавров показал любимый мем про Скрипалей

Лавров показал любимый мем об отравлении Скрипалей

Сюжет телеканала повествует об «интернет-движении», которое публикует «тысячи мемов» с фотографиями исполнителей отравления Александра Петрова и Руслана Боширова. По словам телеканала, даже Лавров оценил шутки про российских подозреваемых.

На кадрах видно, как министр иностранных дел показывает журналистам смартфон с изображением. Интернет-пользователи установили, что на экране телефона Лаврова была фотография комиков Тимура Батрудинова Гарика Харламова , имена которых были заменены на имена подозреваемых по «делу Скрипалей».

«Выходит Скрипалей тоже мы? …хм… пойду прикуплю духи Nina Ricci)))», — написал Харламов в Instagram, узнав о неожиданном сходстве. Стали известны личности двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей pic.twitter.com/62ysTcG4No— Айболит (@ajbolit_limpopo) 5 сентября 2018 г.

После обвинений Лондона в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ в интернете действительно появилось много мемов, связанных с подозреваемыми. Пользователи поиронизировали над процессом изготовления нервно-паралитического вещества «Новичок».

5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Лондон считает, что они — сотрудники ГРУ. В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы вещества «Новичок», разработанного в Советском Союзе. Были опубликованы фото подозреваемых в аэропорту Гатвик и кадр с камер видеонаблюдения в Лондоне. Москва отрицает свою причастность к происшествию в Солсбери.