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Лавров показал любимый мем про Скрипалей
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Лавров показал любимый мем об отравлении Скрипалей 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Глава МИД Сергей Лавров показал любимый мем про подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сюжет телеканала повествует об «интернет-движении», которое публикует «тысячи мемов» с фотографиями исполнителей отравления Александра Петрова и Руслана Боширова. По словам телеканала, даже Лавров оценил шутки про российских подозреваемых.
На кадрах видно, как министр иностранных дел показывает журналистам смартфон с изображением. Интернет-пользователи установили, что на экране телефона Лаврова была фотография комиков Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, имена которых были заменены на имена подозреваемых по «делу Скрипалей».
Кадр: репортаж РЕН ТВ
«Выходит Скрипалей тоже мы? …хм… пойду прикуплю духи Nina Ricci)))», — написал Харламов в Instagram, узнав о неожиданном сходстве.
После обвинений Лондона в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ в интернете действительно появилось много мемов, связанных с подозреваемыми. Пользователи поиронизировали над процессом изготовления нервно-паралитического вещества «Новичок».
5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Лондон считает, что они — сотрудники ГРУ. В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы вещества «Новичок», разработанного в Советском Союзе. Были опубликованы фото подозреваемых в аэропорту Гатвик и кадр с камер видеонаблюдения в Лондоне. Москва отрицает свою причастность к происшествию в Солсбери.
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