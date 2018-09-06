В МИД выступили с резким обвинением к Лондону 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «большим фейком» представленные британской стороной доказательства в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.
«На каком основании официальные британские власти полгода скрывают имеющиеся данные по случившемуся? Ведь фотографии явно появились не вчера», — недоумевает Захарова на своей странице в Facebook.
По мнению дипломата, Лондон сразу должен был передать фотографии подозреваемых Следственному комитету России, чтобы там могли «подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей». Однако, как считает Захарова, Великобритания в очередной раз «ткнула пальцем в Россию».
«Всё это большой фейк, который, к сожалению, обслуживают многие представители СМИ. Не надо уводить дискуссию в сторону — пусть дадут документы на этих людей и отпечатки пальцев. Или будем ждать данные через Интерпол, а за это время в Лондоне сфабрикуют ещё пару историй?», — написала Захарова.
Накануне в Лондоне Ранее назвали имена подозреваемых в атаке отравляющим веществом в Солсбери. По данным Лондона, исполнители покушения на Сергея и Юлию Скрипалей — сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров.