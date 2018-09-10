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Франция сочла выборы в ДНР и ЛНР противоречащими минским соглашениям
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Франция сочла выборы в ДНР и ЛНР противоречащими минским соглашениям 

Газета.Ru + ещё 23 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Во Франции считают запланированные в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборы противоречащими Минским соглашениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя французского МИД.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают поддерживать «международно признанные границы» Украины.
"Франция подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Объявление о выборах 11 ноября 2018 года противоречит минским соглашениям, которое остается единственной основой для политического урегулирования конфликта на востоке Украины", — сказал представитель МИД Франции.
Ранее стало известно, что выборы в самопровозглашенных республиках состоятся в один день.
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