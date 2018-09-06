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Столтенберг: НАТО ждет Македонию
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Столтенберг: НАТО ждет Македонию 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок готов принять Македонию в качестве 30 члена организации. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Столтенберга, вопрос о вхождении Македонии в состав Североатлантического альянса будет решаться в ходе референдума.
"Остается принять решение гражданам, мы готовы вас встретить как 30-го члена альянса", — заявил Столтенберг.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская сторона дала толчок продвижению НАТО к границам России, когда начала размещать в приграничных районах свою военную инфраструктуру. Кроме того, речь идет о «формальном приглашении» Украине и Грузии о вступлении стран в ряды блока.
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