Столтенберг: НАТО ждет Македонию

По словам Столтенберга, вопрос о вхождении Македонии в состав Североатлантического альянса будет решаться в ходе референдума.

"Остается принять решение гражданам, мы готовы вас встретить как 30-го члена альянса", — заявил Столтенберг.