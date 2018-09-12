В Крыму заявили о 23 годах «оккупации» Украиной

Журналист из Крыма рассказал о 23 годах «оккупации» Украиной

"Мне удалось со второй попытки все-таки выступить на площадке ОБСЕ. В своем выступлении я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23-х лет "оккупации" Украиной", — сказал Симоненко.

По его словам, на площадке ОБСЕ много говорили о нарушении прав и свобод. В своей речи Симоненко рассказал о "тотальной украинизации" СМИ, что нарушило право крымчан на свободное получение информации на русском языке.

"Я напомнил о референдуме за независимость Крымской автономной советской социалистической республики от Украинской СССР в 1991 году. И если Европа признает независимость Украины, то должна признать независимость Крыма с 1991 года, а референдум в 2014 году — легитимным", — добавил он.