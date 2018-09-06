Ещё
Крым удивил прибывших американцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители делегации из США рассказали, что их впечатлило в Крыму 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Американскую делегацию общественников, находящуюся с визитом в Крыму, впечатлили новый терминал международного аэропорта "Симферополь" и местные дороги, заявила представитель делегации, член Демократического клуба Санта Клары Кэтрин Мец.
Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".
"Наше пребывание было замечательным. Первое, что бросилось в глаза и оставило неизгладимое впечатление, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще город прекрасен, люди очень дружелюбны. Впечатления очень позитивные, положительные", — сказала журналистам Мец.
Иностранные делегации уже не первый раз приезжают в Крым. Так, 17 августа с деловым визитом полуостров посетила группа общественных деятелей из Норвегии. Неделей ранее в Крым приехали представители Японии. Глава делегации Мицухиро Кимура заявил, что намерен донести до жителей своей страны всю правду о событиях в Крыму. Первого августа на полуостров прибыла группа политиков и бизнесменов из Словакии.
В конце июля на военно-морской парад, который прошел в день ВМФ в Севастопольской бухте, приехали чешские депутаты.
В апреле для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме на полуостров приехала крупная сирийская делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем.
До этого в марте в Крым приехали делегаты из Германии. Они привезли подарок: старинную Библию, которую передали в этнографический музей Севастополя. В феврале полуостров посетили представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии. По итогам своего визита парламентарии признали Крым российским.
Последние новости
Китай нанес по доллару два мощных удара Максакова рассказала об угрозах со стороны "украинских патриотов" "Комментарии ужас!" Желание Самойловой эмигрировать вызвало споры
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Захарченко выступила с заявлением210
Россия закроет небо182
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей166
Названа причина эмиграции Самойловой271
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»222
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
04:42
Крым накроют кислотные дожди
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение