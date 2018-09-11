Белый дом: США и КНДР приступили к организации встречи своих лидеров

КНДР. Вашингтон и Пхеньян начали работу над организацией возможной новой личной встречи лидеров США

Она подтвердила, что президенту США Дональду Трампу передано новое послание от руководителя КНДР Ким Чен Ына . Отмечается, что это чрезвычайно теплое и позитивное письмо, основная цель которого — запросить еще одну встречу с президентом США.

"Мы открыты и уже находимся в процессе координирования этого", — заявила официальный представитель Белого дома. Она также отметила, что очередное письмо руководителя КНДР «является еще одним признаком прогресса», на продолжение которого надеются Соединенные Штаты.

Послание Ким Чен Ына, по мнению Белого дома, демонстрирует сохранение приверженности концентрации внимания на денуклеаризации Корейского полуострова. Сандерс также отметила, что Вашингтон высоко оценил отсутствие на военном параде в КНДР баллистических ракет и считает это «признаком добросовестности».

Детали письма не разглашаются. Так же не уточняется, где и когда может состояться саммит лидеров США и КНДР.