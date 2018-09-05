Захарова выразила опасение после заявления Трампа

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала предупреждение американского президента Дональда Трампа о действиях США в случае кровопролития в сирийском Идлибе.
Ранее Трамп пообещал, что если в сирийской провинции Идлиб начнется кровопролитие, то Соединенные Штаты и "весь мир" "очень рассердятся".
По мнению Захаровой, боевики могут расценить подобные заявления как знак поддержки.
"У "Джабхат ан-Нусры" и прочих "умеренных" после этой новости, видимо, должно открыться второе дыхание?" — задалась вопросом Захарова.
Группировка "Джебхат ан-Нусра" признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
Ранее стало известно, что Трамп опроверг обвинения в намерении убить главу Сирии Башара Асада.