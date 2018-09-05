Захарова выразила опасение после заявления Трампа по Идлибу

Ранее Трамп пообещал, что если в сирийской провинции Идлиб начнется кровопролитие, то Соединенные Штаты и "весь мир" "очень рассердятся".

По мнению Захаровой, боевики могут расценить подобные заявления как знак поддержки.

"У "Джабхат ан-Нусры" и прочих "умеренных" после этой новости, видимо, должно открыться второе дыхание?" — задалась вопросом Захарова.

Группировка "Джебхат ан-Нусра" признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.