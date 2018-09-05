Ещё
Тональность заявления Мэй возмутила МИД России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД России назвали неприемлемой тональность заявления Мэй по делу Скрипалей 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В министерстве иностранных дел России назвали неприемлемой тональность выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она рассказала о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Выступление премьер-министра Великобритании Т. Мэй в британском парламенте 5 сентября с.г. по так называемому «делу Скрипалей» и инциденту с отравлением двух британских подданных в Эймсбери выдержано в абсолютно неприемлемой тональности. В нём содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что «попыткам раздуть антироссийскую истерию вокруг „дела Скрипалей“ мы противопоставляли и будем противопоставлять факты».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к отравлению в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются бездоказательными.
RT на русском: последние новости
Грызлов: Россия требует международного расследования убийства Захарченко Лавров заявил о различии конечных целей России, Турции и Ирана в Сирии Трамп призвал Москву, Дамаск и Тегеран не допустить наступления в Идлибе
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой422
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей160
Главный вор России определился со «свитой»186
Россия анонсировала историческое событие149
Раскрыты подробности об «отравителях» Скрипалей26
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение