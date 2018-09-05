Тональность заявления Мэй возмутила МИД России

В МИД России назвали неприемлемой тональность заявления Мэй по делу Скрипалей

«Выступление премьер-министра Великобритании Т. Мэй в британском парламенте 5 сентября с.г. по так называемому «делу Скрипалей» и инциденту с отравлением двух британских подданных в Эймсбери выдержано в абсолютно неприемлемой тональности. В нём содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что «попыткам раздуть антироссийскую истерию вокруг „дела Скрипалей“ мы противопоставляли и будем противопоставлять факты».