РФ выступила с требованием по убийству Захарченко

Грызлов: Россия требует международного расследования убийства Захарченко

«Российская делегация потребовала международного расследования убийства Александра Захарченко», — приводит Интерфакс слова Грызлова.

По его словам, Москва настаивает, «чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложила организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе контактной группы, под эгидой ОБСЕ».

Накануне сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел самопровозглашённой ДНР продолжают поиски двух человек, находившихся в день убийства главы ДНР Александра Захарченко в кафе «Сепар», где произошло преступление.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. При взрыве также погиб его охранник.