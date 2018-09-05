РФ выступила с требованием по убийству Захарченко

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Грызлов: Россия требует международного расследования убийства Захарченко 

RT на русском 47 минут назад
Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Россия требует провести международное расследование под эгидой ОБСЕ убийства главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.
«Российская делегация потребовала международного расследования убийства Александра Захарченко», — приводит Интерфакс слова Грызлова.
По его словам, Москва настаивает, «чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложила организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе контактной группы, под эгидой ОБСЕ».
Накануне сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел самопровозглашённой ДНР продолжают поиски двух человек, находившихся в день убийства главы ДНР Александра Захарченко в кафе «Сепар», где произошло преступление.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. При взрыве также погиб его охранник.
RT на русском: последние новости
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