В Крыму оценили слова депутата Рады о крымчанах

В Крыму оценили слова депутата Рады о причинах возвращения полуострова в Россию

«Действительно, для многих откровения господина Балицкого, как депутата Верховной рады Украины, станут достаточно серьёзным сигналом. От официальных лиц на протяжении последних четырёх лет мы практически не слышали адекватных и соответствующих действительности заявлений относительно того, что произошло на территории Республики Крым в 2014 году и что происходит на полуострове сегодня. Даже депутаты оппозиционного блока очень часто в своих публичных выступлениях относительно Крыма искажают действительность, несмотря на то, что они являются сегодня оппонирующей стороной действующему киевскому режиму», — сказал Ганжара.

По его словам, заявление Балицкого является «очень сильным противовесом официальной позиции Киева».

«Но, при этом, для Украины такие заявления имеют серьёзную опасность. Ведь не только господин Балицкий прозрел, побывав у нас в Крыму. Все украинцы, которые лично посещают нашу республику, а в этом году таких туристов было намного больше, видят, как Крым изменился в лучшую сторону, какие настроения у людей, что никто не допускает возвращения Крыма в состав Украины. Такие мнения являются очень сильным противовесом официальной позиции Киева. Украина уже четыре года твердит в одну дудку относительно аннексии полуострова. Но те люди, которые видят своими глазами, чем живёт Крым, являются той силой, которая в один момент приведёт к тому, что большинство на Украине наконец признает, что полуостров — часть Российской Федерации и никто уже не сможет этого изменить», — заключил депутат.

Как сообщалось ранее, украинский депутат Евгений Балицкий в ходе своего отпуска в Крыму поговорил с местными жителями, которые рассказали о причинах, побудивших их проголосовать за возвращение региона в состав России.