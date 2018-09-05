Временного поверенного РФ вызвали в МИД Британии

Временного поверенного России в Лондоне Ивана Володина вызвали в МИД Великобритании в связи с расследованием инцидента в Солсбери. Ранее британская полиция сделала заявление о том, что инциденты в Солсбери и Эймсбери связаны между собой.

«Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй», — передает сообщение российского посольства ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к инцидентам с отравлениями в Солсбери и Эймсбери напрямую причастен Кремль. По данным британских спецслужб, подозреваемые въехали на территорию королевства по настоящим