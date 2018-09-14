Россия, Турция, Германия и Франция назвали методы решения проблемы в Идлибе

Встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по Сирии прошла в пятницу в Стамбуле. Стороны обсудили повестку возможного четырехстороннего саммита по Сирии в этом городе. С российской стороны в переговорах принял участие помощник президента РФ Юрий Ушаков

"Достигнуто общее согласие сторон о том, что возможная атака на Идлиб будет иметь тяжелые последствия и станет причиной волны беженцев. У нас сегодня была возможность оценить эти риски и обсудить, какие шаги мы можем принять, чтобы предотвратить эту катастрофу. Общая позиция состоит в том, что решение должно быть не военным, а политическим", — сказал Калын журналистам.

Он добавил, что в случае возникновения волны беженцев не только Турция будет нести этот груз. «Она может спровоцировать кризис в Европе», — сказал он.

По словам Калына, встреча в понедельник в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана является очень важной в контексте ситуации в Идлибе. «Наша цель — защитить статус Идлиба как зоны деэскалации и не допустить гуманитарной катастрофы», — добавил представитель Эрдогана.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

На прошлой неделе в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани . Основными темами обсуждения стали ситуация в Идлибе и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками, призвав боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

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